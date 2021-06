Bert Kingma benoemd tot nieuwe kommissaris SC Cambuur

In eerste instantie zouden voorzitter Harjan Van Dam en Marco Hoekstra ook plaatsnemen in de nieuwe raad van commissarissen. Zij hebben zich op het laatste moment teruggetrokken.

Eisen

De officiële lezing is dat zij 'te hoge eisen hebben gesteld en dat er te weinig draagvlak was'.

Van Dam: "Ik heb maar twee eisen. De eerste is dat ik alleen voorzitter wil zijn en de tweede is dat ik dan ook iets te zeggen wil hebben over wie er dan meer in zitting nemen. Dat lijkt mij volstrekt logisch. Ik wil de club graag helpen, maar het is graag of niet."