Oerol zet kunstenaars aan het werk, ook al is er geen publiek op het festival

Oerol vindt het belangrijk dat makers zich ontwikkelen op locatie. Dat komt het festival ook weer ten goede.

Groen is twee weken lang aan het werk in de bossen van Formerum. Het is voor hem een noodzaak om op locatie nieuw werk te ontwikkelen.

"Je kunt het tot een bepaalde hoogte ook wel thuis doen. Op een gegeven moment moet je naar buiten toe om te onderzoeken en te testen. Dat kan hier heel goed. Het voelt als een privilege om dat hier te kunnen doen, terwijl Oerol dit jaar niet in het echt doorgaat", aldus Groen.