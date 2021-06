PvdA stelt Kamervragen over overlast van F-35

Het Friese Kamerlid Habtamu de Hoop en zijn collega Kati Piri (beiden PvdA) stellen vragen over de overlast die de F-35 veroorzaakt in Fryslân. Uit onderzoek in opdracht van Omrop Fryslân kwam naar voren dat het vliegtuig voor stress en slapeloosheid zorgt bij Friezen.