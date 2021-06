Politie vindt 'man van de foto' na ongereldheden in bos van Oudemirdum

De politie had de man onherkenbaar in beeld gebracht. Als hij zich niet binnen twee weken had gemeld zou de foto volledig herkenbaar worden gepubliceerd.

De man zou iets naar een politie hebben gegooid op de avond van Koningsdag in het bos bij Oudemirdum. Een groep van tussen de 150 en de 200 mensen hield zich daar toen niet aan de coronamaatregels en had een groot vuur gemaakt.

Na ingrijpen van de politie liep de situatie volledig uit de hand.

Toen de politie de aanwezigen opriep om te vertrekken, keerde een groep zich tegen de politie. Ze gooiden onder andere met volle bierflesjes. Een agent geraakt gewond en vier politieauto's liepen schade op.

Er zijn destijds acht mensen aangehouden. Tijdens het onderzoek zijn daar nog eens vier arrestanten bij gekomen. Nadat de man zich gemeld had bij de politie, is hij als dertiende verdachte aangehouden.