Piet Paulusma: Nu tropisch, en vrijdag 'gaat het spoken' met hagel en zware wateroverlast

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgekondigd, omdat er onweersbuien kunnen komen, met zware windstoten. "We blijven niet vrij van buien, de komende dagen", zegt Paulusma.

Donderdag wordt het eerst "een hete dag". De temperatuur kan in Fryslân oplopen tot 33 graden. "Het wordt een hele warme dag". In het Wadden- en kustgebied is het wat minder heet, daar wordt het zo'n 29 graden. De zuidwestenwind brengt wat verkoeling.

's Avonds en 's nachts is er kans op stevige buien, zegt Paulusma. "Die kans wordt langzaam groter."

Vriijdag wordt het opnieuw een warme dag, vooral in het oosten van de provincie. 's Ochtends zou het wat kunnen regenen, maar verder blijft het 'aardig droog', zegt Paulusma. 's Avonds zijn er wel buien. Paulusma denkt dat er dan ook kans op onweer is, en soms zware wateroverlast, en hagel. "Dan gaat het spoken, zoals het nu lijkt."