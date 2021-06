Staten zien massaal huizenbouwplan wel zitten, maar willen Friezen er nog niet over horen

Uit de discussie over de plannen op de commissievergadering bleek dat verreweg de meeste fracties er positief naar kijken. "Het is goed voor onze bereikbaarheid en onze economie", zei Statenlid Gryte Wymenga (FvD). Volgens haar is er geen aanleiding om bang te zijn voor de 45.000 huizen die ekstra gebouwd zouden worden in het kader van het deltaplan.

Eerder kwam er kritiek. Een woningbouwdeskundige zei dat het 'een kansloze missie' is. Gedeputeerde Avine Fokkens trok zich daar niets van aan. "Vijf van de tien economen zullen zeggen dat het niet haalbaar is."

'Eerst een fundamentele discussie'

FNP'er Sijbe Knol heeft het gevoel 'dat Provinciale Staten met het deltaplan een fuik in zwemmen'. Hij vindt dat er eerst een fundamentele discussie over de toekomst van Fryslân gehouden moet worden, voordat er een besluit genomen kan worden over een plan als het 'deltaplan voor het noorden'.

Anne Zijlstra van de PvdA vindt dat er in het deltaplan ingezet moet worden op 'betaalbare duurzame woningen', die ook geschikt zijn voor starters op de woningmarkt. Bovendien moet er zorgvuldig gekeken worden naar het inpassen van al die nieuwe woningen in het landschap, zegt hij.

Staten willen grote bijeenkomst of referendum

De partijen vinden in principe allemaal dat de Friese bevolking meer betrokken moet worden bij de plannen. Dat willen ze doen door bijvoorbeeld een grote bijeenkomst, in Drachten of Heerenveen. Of misschien een representatieve peiling of een referendum.

Maar omdat het plan nu voornamelijk een visiestuk is, en nog geen concreet plan, is het daar nu nog te vroeg voor, zegt ook Statenlid Maaike Prins van het CDA.

"Het is echt nog te snel. We moeten eerst concreter weten waar we heen gaan, voordat we de bevolking om een mening vragen. Het is nu nog veel te abstract."