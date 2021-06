Súdwest-Fryslân onderzoekt uitbreiding woonwagenpark Sneek

De gemeente heeft in eerste instantie besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. "Op enig moment hebben woonwagenbewoners zich bij de gemeente gemeld om te melden dat zij behoefte hebben aan meer standplaatsen", vertelt wethouder Mark de Man.

Woonbehoefte

De bewoners hebben te maken met krapte, zeggen ze. "Voor jongeren die op zichzelf willen wonen is het moeilijk. Zij moeten bijvoorbeeld noodgedwongen bij familieleden verblijven", aldus De Man. "De bewoners zijn ook zelf met deze locatie gekomen. Met het onderzoek zullen we kijken hoe we zoiets vorm kunnen geven. En of het een passende locatie is."

Onderzoek

Dat wil niet zeggen dat de locatie vol met wagens komt te staan. "Maar we zien wel dat het parkeerterrein een groot deel van het jaar leeg staat. Daar is eventueel ruimte om in de behoefte te voorzien. Maar nogmaals: het moet zich nog helemaal uitkristalliseren." Zo wordt er tegelijkertijd ook nog onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast, omdat de locatie naast een N-weg ligt.

De Man hoopt dat het onderzoek aan het eind van het jaar is afgerond, al houdt hij nog wel een slag om de arm.