Jitse Kramer verbreekt record deadliften: "Je sitte tsjin it ûntploffen oan"

Helemaal vanzelf ging het niet, vertelt Kramer achteraf. "Er was iets in mijn voet wat 'knap' zei. Ik ben doorgegaan, maar ik moet denk ik even naar de fysio toe. Als dat niet gebeurd was, had ik er misschien nog wel een stapje bij kunnen doen. Maar nu niet meer. Het wereldrecord bij de 40-plus is 435 kilo. Dat scheelt maar 15 kilo, dus dat is niet meer zo ver weg."

Vanbinnen koken

Het gaat er bij deadliften om dat je woede naar de spieren toe kunt sturen, legt Kramer uit. "Je zit tegen het ontploffen aan. Je maakt je zelf heel boos, maar je houdt jezelf kalm. Vanbinnen kook je, maar aan de buitenkant is dat niet te zien."