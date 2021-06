Ooststellingwerf wil lachgas verbieden met OWO-gemeenten

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland moeten het gebruik van lachgas aanpakken, dat vindt het college van de gemeenteraad van Ooststellingwerf. In de raad was er brede steun voor het verbieden van lachgas via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Maar dan wel binnen het zogenaamde OWO-samenwerkingsverband, dus de drie gemeenten met elkaar.