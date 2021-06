Feanwâlden blij met besluit rechter over subsidie voor nieuw dorpshuis

Een van de partijen in de gemeenteraad van Dantumadiel die zich altijd hard maakte voor het MFC is het CDA. Ook het CDA is kritisch op de werkwijze van het college. Fractievoorzitter Jan Jitse Visser: "Als voltallige raad, oppositie en coalitie, hebben wij in 2017 en begin 2019 de subsidiebedragen beschikbaar gesteld. Daar waren wij, maar ook het dorp Feanwâlden ongelooflijk blij mee.''

Samen vooruit

De verrassingen en teleurstellingen waren groot toen de subsidie door het college teruggetrokken werd. "Het heeft ook met de betrouwbaarheid van het bestuur te maken. We vonden het moreel niet kunnen'', zegt Visser. "We hopen dat met de uitspraak van de rechter het besef komt dat we met elkaar vooruit moeten. Dat we achter ons laten wat geweest is en dat we vooruit kijken naar wat we nu kunnen doen voor Feanwâlden en het MFC."