SKS-voorzitter: "Het grootste dilemma gaat over het publiek aan de wal''

Op het water zijn de risico's goed beheersbaar, denkt Nagelhout. Maar hij zegt dat het skûtsjesilen twee soorten publiek heeft. "Aan de ene kan kant het publiek dat naar de wedstrijden komt met de boot. En aan de andere kant het publiek dat het skûtsjesilen vanaf de kant bekijkt."

Walsituatie onzeker

En voor de wal is de situatie dus nog onzeker. "Het zou een heleboel gedoe zijn als we alle bezoekers moeten vragen of ze getest zijn of niet. We werken met vrijwilligers. Men is hoopvol, omdat uit de cijfers blijkt dat het goed gaat. Maar het blijft wel een vraag. Het zou kunnen dat we oproepen om beperkt te komen of dat we ervoor zorgen dat het beperkt toegankelijk is."

Geen festiviteiten in de dorpen

"Wat we ons goed realiseren moeten, is dat er om het skûtsjesilen heen van alles georganiseerd wordt", legt Nagelhout uit. "Denk aan de Grouster Skûtsjewike, de Lemster Wike en het Veenhoop Festival. Die festiviteiten komen er niet." De feesten in de dorpen ontbreken.