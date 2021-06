Vraag naar AED's en cursussen bij BHV Centrum Friesland na EK-incident

Eigenaar Klaas Bergsma van het centrum zegt dat het maandag direct raak was. "Via de telefoon en mail kregen we vragen of er cursussen georganiseerd werden, of er AED's konden worden aangeschaft en of er controles konden komen op bestaande AED's. We merkten het zeker. Het zou eigenlijk standaard moeten zijn, maar zo'n incident zet het toch in gang."

Snel handelen

Op het voetbalveld is er volgens Bergsma goed en snel gehandeld. "Het was een heftig moment, maar het geheel verliep geolied. Er werd heel snel gereageerd op wat er zich afspeelde. De hulp kon niet sneller," zegt hij.

Elske Persoon van HartslagNu Hurdegaryp sluit zich daarbij aan. Het toont maar weer aan hoe belangrijk hulp is. In Hardegarijp is er hard gewerkt aan zulke noodhulp. "Wij hebben hier voor iedere bewoner binnen een straal van 500 meter een AED hangen die 24 uur per dag toegankelijk is."

AED's en BHV'ers

Er zijn negen AED's altijd toegankelijk, en nog een stuk of zeven in bijvoorbeeld winkels of bedrijven. Persoon: "Als het bedrijf dicht is, dan kun je er niet meer bij. Daarom hebben wij er ook voor gezorgd dat er AED's buiten beschikbaar zijn."

Bedrijfshulpverleners, ofwel BHV'ers, zijn zeer welkom. "Die kunnen het verschil maken bij een inzet. Hier is het voordeel dat er een ambulancepost in de buurt zit, maar als die er niet is zijn BHV'ers zeer belangrijk. Wij willen het liefst zoveel mogelijk hebben", zegt Persoon.