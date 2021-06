Ambities Stichting Sneekweek: 7 dagen, meer variatie, ook buiten stad

Belangrijk is dat er meer verbinding moet komen tussen de watersport en het vermaak tijdens de Sneekweek.

Knelpunten

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vond na 2018 dat er kritisch naar de organisatie en opzet van de Sneekweek moest worden gekeken. In het ambitiedocument worden een aantal knelpunten benoemd. Er was te weinig samenhang in de programmering, er zouden bredere doelgroepen kunnen worden aangesproken, inwoners van Sneek hebben te maken van overlast door het festival en de zeilwedstrijden en festiviteiten in de stad moeten meer worden verbonden.

Onafhankelijke stichting

Er was bovendien behoefte van een onafhankelijke stichting voor de organisatie van de Sneekweek. Daarom hebben de gemeente en Sneek Promotion in 2019 adviezen ingewonnen. Er komt nu dus een stichting. Stakeholders blijven betrokken bij de organisatie via een Raad van Toezicht.

Verder moet de Sneekweek in 2031 volledig circulair zijn en moeten de ondernemers in en om Sneek nog meer profiteren van de toeloop tot de stad.