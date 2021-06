Vogelbescherming geeft subsidie aan provincie voor natuur bij IJsselmeer

Maar omdat het waterpeil omhoog moet en dat niet zonder gevolgen blijft voor de natuur, is er flink wat in beweging gekomen. Er ligt 17 miljoen euro aan overheidsgeld klaar voor projecten die nu al voor een deel worden uitgevoerd. Daar komt dus nog het bedrag van de Vogelbescherming bij.

Mokkebank

Dat geld gaat deels naar het verbeteren van de Mokkebank. Het droge buitendijkse gebied is momenteel niet erg interessant voor vogels en vissen, met name om dat er rietland- en graslandbeheer plaatsvindt. Het is nu de bedoeling om er een soort polder van te maken en het water vast te houden op de zandplaat, legt Germ van der Burg van It Fryske Gea uit.

"Vooral met storm en hoog water blijft er dus water staan op die polder en dat maakt het interessant voor vissen en vogels om in te broeden. Daarmee krijg je eigenlijk waterriet", zegt Van der Burg.

Experts

Met het geld kunnen experts bij het project worden betrokken. "Die met ons meedenken hoe we dat systeem, dat uiteindelijk een kunstmatig idee is, in een natuurlijk systeem het beste kunnen ontwikkelen."