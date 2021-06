Eerbetoon aan Oerol-grondlegger Joop Mulder met kunstwerk De Streken

"Joop was de laatste jaren heel erg begaan met Sense of Place. Hoe verbind je de ervaring van het landschap met de gemeenschap en kunst en hoe krijg je daardoor een meerwaarde van het Friese landschap. Dit werk is een mooie uitingsvorm hiervan", vertelt artistiek leider van Oerol, Kees Lesuis.

Het kunstwerk zal tot en met september blijven liggen. Het is de bedoeling dat het elke zomer opnieuw wordt opgebouwd. Hiervoor is nog een geldinzamelingsactie aan de gang. Er is in totaal 200.000 euro nodig en er is tot nu toe 80.000 euro opgehaald.