Groepsaccommodaties niet uit problemen na versoepeling coronaregels

"Het is nog niet achter de rug. We zitten nog in een moeilijke tijd, omdat er nog veel groepen zijn die niet weg durven met elkaar", zegt Wouda.

Hij heeft een zware tijd gehad. Op een bepaald moment dacht hij er zelfs over na om er maar helemaal mee op te houden. "Het is heel frustrerend als je de boeken vol hebt, en ze bellen allemaal om te annuleren. Daar wordt je niet blij van."

We moeten van ver komen

Wouda moet het vooral hebben van schoolreisjes. "Ik denk dat ik vorig jaar nog drie scholen gehad heb, in september. We moeten van ver komen."

Terwijl de coronaregels steeds verder versoepeld worden, loopt het bij Wouda bepaald nog geen storm. "Ik kan het niet precies inschatten, maar het is nog lang geen 20 procent. Het is nog heel minimaal."

Geheime schoolreisjes

Het komt ook voor dat scholen afzeggen, omdat het schoolbestuur een reisje schrapt, zegt Wouda. "Dan willen ze het risico niet nemen." Soms gaat het dan alsnog door, omdat de ouders het op eigen houtje organiseren, in het weekend, zegt Wouda. Het doet hem goed.

"Het was stil, en nu hoor je de stemmen van de kinderen weer. Daar krijg je een goed gevoel bij."