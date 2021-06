Piet Paulusma: Tropische warmte en onweersbuien in aantocht

Tijdens het zwemseizoen toetsen de provincie en Wetterskip Fryslân de hygiëne en de veiligheid van alle zwemlocaties in Fryslân. "Wij hebben 52 locaties door de hele provincie waar we meten. Op verreweg de meeste plekken is de kwaliteit gewoon hartstikke goed", zegt Otto van der Galiën, dagelijks bestuurder bij het Wetterskip.

Watermonsters

Er worden watermonsters genomen, die in een laboratorium worden onderzocht. De resultaten worden bijgehouden op de website en in de app. Van der Galiën: "Daarin kun je op een kaart zien waar precies de gecontroleerde zwemwaterlocaties zijn, wanneer ze voor het laatst zijn gecontroleerd en wanneer de volgende controle is. En als er iets aan de hand is, staat het er ook bij wat er aan de hand is."

Blauwalg en gele uitslag

Vanaf het begin van het zwemseizoen, 1 mei, worden de zwemwateren eens in de twee weken gecontroleerd. Als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld blauwalg, gebeurt dat vaker. "Als er aanleiding toe is, bij een calamiteit zoals we laatst hadden met die gele uitslag bij Opeinde bijvoorbeeld, dan gaan we binnen 48 uren een herbemonstering doen, om te zien wat er precies aan de hand is", zegt Van der Galiën.

Als het nodig is, wordt er een zwemverbod ingesteld.