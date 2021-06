Petitie 'Aanvalsplan Grutto' met 86.000 handtekeningen aangeboden aan Den Haag

Grofweg komt het Aanvalsplan Grutto erop neer dat er 30 grote weidevogelgebieden van zo'n 1.000 hectare moeten komen. En dat moet gebeuren in de vijf provincies waar de meeste grutto's broeden, met een hoofdrol voor Fryslân.

De inrichting en het beheer moeten uitgebreid aangepast worden. Boeren in de gebieden moeten er zeker van zijn dat ze daar ook op lange termijn genoeg kunnen verdienen. Het aantal koeien moet worden aangepast op het land, zodat er minder intensief geboerd wordt. Open weidegebied met een hoog waterpeil en kruidenrijk grasland waar pas laat gemaaid wordt, moet de vogels helpen.

Het plan kost 35 miljoen per jaar: dat is twee euro per Nederlander. In Fryslân zou het gaan om tien of elf gebieden.