Vmbo'ers wachten langer op examenuitslag: “We vinden het heel jammer”

Rector Jan Osinga van het Linde College in Wolvega baalt er van: "We vinden het heel jammer. We zijn gewend om op dezelfde manier met alle leerlingen om te gaan. Nu worden ze uit elkaar getrokken."

De reden voor de week wachten is onbekend. Osinga heeft er wel ideeën over. "Normaal gesproken hebben we de examens in twee tijdvakken. Dit jaar hadden we er drie. Dat was logistiek een heel gedoe."

Herkansingen

De tijdvakken hebben te maken met het aantal herkansingen die de leerlingen krijgen. Door het coronavirus mogen ze de examens nu nog een tweede keer overdoen, als dat nodig is.

Die regeling is voor vmbo-Basis en -Kader net wat anders dan voor vmbo-Theoretisch, havo en vwo. Om wel op tijd in het schooljaar klaar te zijn, is de examenuitslag van de twee groepen ook uit elkaar getrokken.