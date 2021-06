F-35 verstoort het leven van Friezen: stress, slapeloosheid, en visite onmogelijk

Volgens Andringa moet er echt wat worden gedaan met de klachten en mogen de mensen dat ook eisen van wethouders en beleidsmakers. "Geluidsoverlast tast de kwaliteit van leven aan en dat moet het topic zijn en niet dat of de overheid zich aan de geluidsnormen houdt".

Geluidshinderbeleid

Andringa zegt dat in de omgevingswet de kwaliteit van de leefomgeving expliciet is beschreven: "Dat wil niet zeggen dat dat dan ook gaat gebeuren en daar moeten we als burgerij heel erg alert op zijn en zorgen dat we gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en gewoon niet accepteren dat het slechter wordt".

De geluidsdeskundige is in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer bezig om een geluidshinderbeleid op te zetten. Het doel daarvan is om de woon- en leefkwaliteit zo hoog mogelijk te houden, structurele geluidshinder te voorkomen en individuele bewoners instrumenten te geven om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Meetnet

Op dit moment is er al sprake van uitbreiding van het meetnet met mobiele meetpunten. Die meetpunten meten echter alleen of het geluid binnen de grenzen van de geluidswet valt. Ze zeggen niets over de ervaring die mensen hebben en hoe het hun leven beïnvloedt.

De meetpunten staan op dit moment ook alleen in plaatsen die dicht bij de basis liggen. Plaatsen zoals Holwerd en Harlingen, waar blijkens de enquête ook sprake is van overlast, hebben geen meetpunten.