Friese gemeenten vragen om protocol voor zonnepanneel-branden

De partijen pleiten voor een protocol dat aandacht heeft voor gezondheids- en veiligheidsrisico's, maar dat ook regels geeft voor het afhandelen van de schade. Ze willen van staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius weten hoe het verduurzamen met zonnepanelen zich verhoudt tot een veilige leefomgeving en landbouw.

Noardburgum aanleiding

De partijen willen graag een garantiefonds voor benadeelden van zonnepaneelbranden. Aanleiding is de grote brand bij een houthandel in Noardburgum eind mei. Daar vlogen toen 1.600 zonnepanelen in brand. In een grote straal romdom het bedrijf zijn scherpe stukjes zonnepaneel beland.

De gemeenten kregen 120 meldingen van bewoners en boeren. "Gezien dit unieke karakter zijn er geen pasklare antwoorden voor de bewoners in de getroffen omgeving," zo schrijven de partijen aan Den Haag.

Voorkomen en nazorg

Door de energietransitie lopen de gemeenten tegen nieuwe risico's aan. Gemeenten willen zonnestroom graag stimuleren, maar als het mis gaat is er nog niets geregeld. Noardburgum is daarom een les geweest, zo denken de partijen. Een beleidslijn in de vorm van een panelenprotocol kan alle betrokkenen helpen in de bestrijding en nazorg.

Voor veel boeren in de omgeving ging het gras verloren. Maar een schadefonds was er niet. Ook was er zorg over de scherpe stukjes voor vee en mensen.

Voor zonnepanelen op grote daken is er op dit moment geen vergunningsplicht. "De vraag is of dit wenselijk is voor in de toekomst," zo schrijven de partijen. Zij vinden dat er meer toezicht moet komen.