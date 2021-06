Rechter besluit: Dantumadiel heeft subsidie voor MFC Feanwâlden onterecht teruggetrokken

Het besluit van de rechter houdt in dat de verleende subsidies dus in stand blijven en door de gemeenteraad verder behandeld moeten worden. Het college heeft nog wel de mogelijkheid om binnen zes weken in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Stichting: "Het ligt nu bij Dantumadiel"

Oege Hiddema van Stichting Dorpshuis MynSkip Feanwâlden geeft aan dat de kwestie nu bij de gemeente ligt. Hij is benieuwd waar Dantumadiel mee komt. Hiddema is blij met de uitspraak van de rechter, maar geeft ook aan niet goed in te kunnen schatten wat er nu gaat gebeuren.

Gemeente skrokken fan útspraak

Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel geeft in een eerste reactie aan geschrokken te zijn van de uitspraak van de rechter. Het gaat om een flink bedrag, zo zegt Wiersma. Als het wel op het kleed moet verschijnen, gaat dat mogelijk weer ten koste van iets anders.

Wiersma geeft aan dat de gemeente de uitspraak ook pas net gekregen heeft en eerst de uitspraak en motivatie van de rechter eens goed wil bestuderen. Daarna besluit de gemeente wat de vervolgstappen zijn.

Weigering

In januari besloot de gemeente de subsidie voor het multifunctioneel dorpshuis te weigeren vanwege de slechte financiële situatie. De gemeente besloot wel uit coulance een vergoeding toe te kennen van een kleine 14.000 euro.

Feanwâlden is al sinds 2003 bezig om een dorpshuis voor elkaar te krijgen. Het stichtingsbestuur voelde zich het slachtoffer van bezuinigingen van de gemeente. De teleurstelling was groot en er volgden verschillende protesten.