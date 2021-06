Operaasje Fryske Flagge: De Caribische Zee is wat anders dan de Burgermer Mar

Terug in Burgum kwamen de kinderen erbij, en moest er een huis verbouwd worden. Maar toen kwam er een unieke kans voorbij om nog eens een jaar op Aruba te wonen. "Dat was in het begin van de coronacrisis. Mijn man kon hier weer een jaar gestationeerd worden. Zelf werkte ik bij een bedrijf in Burgum, en door corona moest toch iedereen zoveel mogelijk thuis werken. Toen heb ik overlegd met mijn baas, want thuiswerken kon in mijn ogen dan ook wel vanuit Aruba."

Bellen met in 0511-nummer

Postma kan, door het internet, klanten in Fryslân gewoon bellen met een 0511-nummer. "Ik moet alleen rekening houden met het tijdverschil", lacht ze, "Want het is hier zes uur eerder." En hoewel ze dus druk aan het werk is, voelt dat soms niet zo. "Het voelt hier als vakantie, als ik na het werk op het strand zit met een cocktail."

Toch moet de huishouding straks weer terug naar Burgum. "De plaatsing van mijn man loopt in augustus af, dan moeten we terug naar Fryslân. Dat voelt wel dubbel. Voor pake en beppe is het mooi dat ze onze kinderen weer kunnen zien, maar we voelen ons hier wel thuis. Maar nu kunnen de kinderen in Burgum naar school, dat is ook mooi."

Burgumer Mar

Voor Postma betekent het dat ze niet meer thuis werkt vanaf het eiland. "Nu we weer op kantoor kunnen werken, is het contact met klanten en collega's ook wel weer goed. Maar de Caribische Zee bij Aruba of de Burgumer Mar, dat scheelt nogal."