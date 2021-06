Toch geen proef met walviskadaver bij Schiermonnikoog

Technisch en financieel is het wel te doen, maar er waren toch teveel zaken niet zeker. Om een en ander definitief op de rit te krijgen, maar er moet geld en tijd in gestoken worden. Er heeft zich geen partij gemelde die daarin de regie wil nemen.

Deze praktische zaken en de drukte rondom het natuurherstel op het Wad maken dat de proef niet wordt doorgezet. Het lag ook zeer gevoelig bij de eilander bestuurders.

Vlieland en Rottumerplaat

Het plan was om een walvis te verslepen als deze zou aanspelen op een niet zo geschikte plaats. De walvis moest dan naar de locatie bij Schiermonnikoog gebracht worden, waar onder andere de wetenschap de processen rondom het kadaver zou kunnen volgen

De potvis die in januari op Vlieland aanspoelde was er geen geschikte kandidaat voor, maar het initiatief heeft er wel mede voor gezorgd dat er ruimte ontstond om een jonge walvis in november 2020 op Rottumerplaat te laten liggen en te volgen.