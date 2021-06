Provincie wil betere bescherming: "Ook Fryslân is kwetsbaar voor criminaliteit"

Als he tom de invloed van criminelen op het openbaar bestuur gaat, denken veel mensen aan het zuiden van het land. Maar dat is niet terecht, zo vindt Brok. De provincie is hier ook verbonden met een open gemeenschap waar ook wel lui omlopen die de wet niet naleven.

Criminaliteit verplaatst

Het is wel zo dat er in het zuiden al langer strenger op wordt toegekeken of de georganiseerde misdaad ook zaken voor elkaar krijgt bij het bestuur van een provincie of gemeente. Daardoor krijg je ook het effect dat die criminaliteit zich verplaatst: je ziet nu ook hier steeds meer laboratoria waar drugs geproduceerd worden.