Record aan aardbeien vorig jaar: automaten Berlikum lopen als een tierelier

Eigenaar Annie Cornelissen: "In piekmomenten plukken we veel meer. De dag dat we het meest geplukt hebben, hebben we 6.000 kilo op een dag geplukt." Op dit moment wordt er op de helft van het terrein geplukt, gemiddeld 700 à 800 kilo op een dag.

Oogst

Een getraind oog ziet dat de planten in de kas er niet al te florissant bij hangen. "Die aardbeiplanten zijn al leeggeplukt," zegt Geerts. Sinds april werd er al gewerkt in de kassen. Dat is volgens de eigenaar ook het moment dat de aardbeien het lekkerst zijn.