Kogel door de kerk, Sam Hendriks tekent contract bij SC Cambuur

Dinsdagmiddag wordt Hendriks in het ziekenhuis in Leeuwarden medisch gekeurd. Als dat allemaal goed verloopt, maakt de club later op de dag bekend dat hij een contract tekent. Hij is gratis op te halen, omdat zijn contract bij Go Ahead Eagles afloopt. Henk de Jong gaf vorige week al aan dat hij Hendriks een interessante speler vindt.

Derde periode bij Cambuur

Het wordt de derde keer dat Hendriks bij Cambuur speelt. De eerste keer was in januari van 2019, toen Cambuur hem huurde en hij in veertien wedstrijden acht doelpunten maakte. Een kruisbandblessure die hij in april van dat jaar opliep, maakte toen een einde aan zijn tijd bij Cambuur.

In januari 2020 huurden de geel-blauwen hem opnieuw, terwijl hij nog aan het revalideren was van zijn blessure. Door corona werd het seizoen eerder afgebroken en dat zorgde ervoor dat hij geen minuten maakte in het eerste elftal.

Afgelopen seizoen speelde Hendriks voor Go Ahead Eagles. Daar maakte hij acht doelpunten in 35 wedstrijden. Hij mocht 22 keer in de basis beginnen en viel 13 keer in.

Opvolger van Mühren

Hendriks moet, samen met nog een andere spits, de opvolger worden van Robert Mühren, die naar Volendam gaat. Mühren maakte afgelopen seizoen 38 doelpunten voor Cambuur.