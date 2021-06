Veiligheid in Leeuwarden: meer overlast van buren, maar minder diefstal

De gemeente Leeuwarden is het afgelopen jaar een beetje onveiliger geworden. Door de coronapandemie was er in 2020 duidelijk meer overlast van jongeren en buren. Daar staat tegenover dat er minder inbraken waren en ook was er minder diefstal van fietsen en in winkels. Dat staat in de veiligheidsprestatie-index VPI, over het jaar 2020.