Groot deel van vermiste Friese postduiven weer terecht

Van Stralen had zelf ook duiven in één van de twee wedstrijden, waarbij de vogels vermist raakten. "We hadden twee vluchten die dag. Een in Sittard en een in Frankrijk. Ik deed alleen aan de eerste mee. Die uit Sittard zijn intussen grotendeels weer thuis. Drie vogels zijn nog onderweg", zegt Van Stralen.

De duivenhouder weet dat, doordat mensen contact met hem hebben opgenomen. "Dat is wat er bij zo'n nieuwsbericht loskomt. Mensen die nu een duif zien of vinden, nemen dan via de ring contact op met de eigenaar. Dat is heel veel gebeurd', zegt de duivenmelker.

Op kracht komen

"Twee van mijn duiven zitten nog bij een andere duivenmelker. Daar weet ik dat ze in goede handen zijn", zegt Van Stralen. "Daar krijgen ze nog wat voer en water. Als ze dan aangesterkt zijn, dan worden ze weer losgelaten."

De verwachting is dat de duiven dan gewoon weer naar huis komen. Waar de derde vermiste duif van Van Stralen is, dat is nog onbekend.