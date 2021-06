Tijdelijk fonds steunt zeven Friese musea in coronatijd

De musea krijgen het geld van het Kickstart Cultuurfonds. Dat is een tijdelijk fonds dat opgericht is om de culturele sector in coronatijd te helpen. Er is zo'n 20 miljoen euro beschikbaar. Het grootste bedrag in Fryslân gaat naar het Woudagemaal in Lemmer. Dat krijgt 42.255 euro.

Met het geld kunnen musea maatregelen nemen om meer bezoekers toe te laten, of juist om de bezoekers beter over het museum te verspreiden. Zo wil het Bunkermuseum op Terschelling de bunkers toegankelijk maken met QR-codes, wil het Scheepvaartmuseum het kassasysteem aanpassen en gaat het Kazemattenmuseum een speciale audiotour ontwikkelen.

Theaters komen nog aan de beurt

"Dat de nood in de culturele sector onverminderd hoog is, blijkt uit de 1092 aanvragen die werden ingediend voor de 20 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is. Een bijna-verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen het noodfonds al 16 miljoen euro doneerde aan producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters voor ondersteuning van corona-gerelateerde kosten", zegt een woordvoerder van het fonds.

Eerder kregen drie Friese cultuurstichtingen al een bijdrage uit het fonds. Binnenkort wordt ook bekend welke theaters financiële steun krijgen van het Cultuurfonds.