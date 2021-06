Volleybalinternational Van Solkema speelt volgend seizoen in Tsjechië

De afgelopen jaren speelde Van Solkema bij het Duitse SVG Lüneburg. Hij maakte ook een kort uitstapje naar IBB Polonia in Engeland. Nu wordt hij dus actief in Tsjechië, waar Kladno het afgelopen seizoen middenmoter was. De club eindigde op de achtste plaats in een competitie met twaalf ploegen. Van Solkema tekent een contract voor een jaar in Kladno, een stad vlak bij Praag.

Op dit moment doet Van Solkema met Nederland mee aan de Nations League, die in het Italiaanse Rimini wordt gespeeld. Heel goed gaat het nog niet: Van Solkema en de twee andere Sneker mannen hebben met Nederland nog maar één van de negen wedstrijden gewonnen. Dinsdag speelt Nederland tegen Frankrijk.