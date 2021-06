Assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra mag los op het EK

Het Europees kampioenschap wordt de komende weken uitgebreid besproken in de SportCast van Omrop Fryslân. Elke week is een Friese oud-international te gast die kan vertellen over zijn ervaringen in Oranje en zijn visie op het Nederlands elftal van nu. Maandag is tweevoudig international Johan Zuidema te gast. Daarnaast vertelt oud-scheidsrechter Herman van Dijk hoe de Friese assistent-scheidsrechter het in zijn ogen doen. De SportCast is te beluisteren vanaf maandag op de namiddag.