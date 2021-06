Kritiek op voorstel om bedrijven mee te laten betalen aan sluis Afsluitdijk

"Dat betekent voor ons als provincie dat we een zeker risico lopen. Voor de bedrijven betekent het dat we hun grote wens voor een level playing field (geen oneerlijke concurrentie, red.) geen gestand kunnen doen."

De bedrijven vroegen de Tweede Kamer in februari vorig jaar om een tolwet voor de brede sluis om zo te regelen dat alle bedrijven die de sluis gebruiken ook meebetalen. Sommige van de betrokken bedrijven zijn teleurgesteld in het voorstel van de minister en lobbyen opnieuw bij de Tweede Kamer voor een tolwet. "Ik moet natuurlijk ook even afwachten wat daar uitkomt", zegt gedeputeerde Fokkens daar over.