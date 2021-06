Medewerkers kinderopvang leggen werk neer: 'Te veel taken en grote groepen'

Medewerkers in de kinderopvang, peuterscholen en buitenschoolse opvang leggen vanaf volgende week woensdag het werk neer. Het gaat om acties tegen de hoge werkdruk in de opvangen. Vakbond FNV had de werkgevers een ultimatum gesteld voor een nieuwe CAO, met daarin veel aandacht voor het verlagen van die werkdruk. Maar de werkgevers hebben niet op dat ultimatum gereageerd.