Epke Zonderland zeker van Olympische Spelen nu concurrent niet naar World Cup gaat

Epke Zonderland stond op de voorlopige deelnemerslijst voor de World Cup, het evenement dat tussen 23 en 26 juni plaatsvindt. Of hij zou meedoen, was afhankelijk van Miyachi. Zonderland zou zijn Olympische ticket namelijk nog kunnen kwijtraken aan de Japanner. Maar die heeft zich niet ingeschreven voor de World Cup.

"We hebben Epke daarom vooralsnog ingeschreven, maar of hij meedoet, bepalen we na het zien van de definitieve deelnemerslijst. Ik acht de kans klein dat Miyachi in actie gaat komen," zei turncoach Bram van Bokhoven eerder. Zonderland is nu theoretisch gezien de winnaar van het klassement aan de rekstok en mag naar Tokio.