Heerenveen krijgt een nieuwe installatie voor slibontwatering

"In Heerenveen staat nu ook al zo'n installatie, maar die is nu aan het eind van z'n latijn", vertelt bestuurder Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân. De installatie voldoet niet meer aan de eisen voor brandveiligheid.

Maar ook het systeem zelf is oud: "We moeten geen storingen krijgen. Want er zijn bijna geen reserve-onderdelen meer te krijgen. Die moeten we dan bijvoorbeeld tweedehands uit Duitsland halen: dat is niet een gewenste situatie. Dus we moeten vervangen. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting voor meerdere jaren."

Duurdere bouwkosten

Toch viel het nog wel 2 miljoen euro duurder uit dan het Wetterskip eerder dacht. "Het zijn de bouwkosten die omhoog gaan, daar hebben veel mensen mee te maken", zegt Van der Galiën daarover. Hij had het liever anders gezien, maar de nieuwe installatie blijft nodig. Tot die tijd draait de oude nog door.