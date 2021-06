Minister: Provincie kan bedrijven laten meebetalen aan sluis Kornwerderzand

De bedrijven die belang hebben bij een brede sluis in de Afsluitdijk hebben eerder in een bidbook aangegeven dat ze bereid zijn om samen 26,5 miljoen euro mee te betalen. De Tweede Kamer wilde in eerste instantie zaken regelen door ieder groter schip dat de sluis passeert, tol te laten betalen.

Maar de minister ziet daar nu van af, omdat daar aparte wetgeving voor nodig is. Overeenkomsten op basis van vrijwilligheid zijn sneller te realiseren, zo zegt Van Nieuwenhuizen.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Vrijwillig betekent niet dat de overeenkomsten een vrijblijvend karakter krijgen. Bedrijven die een verplichting tot meebetalen aangaan, moeten zich er ook aan houden wanneer ze worden overgenomen.

In de Tweede Kamer wordt woensdag over de brede sluis in de Afsluitdijk gesproken bij het commissiedebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Volgens de brief van minister van Nieuwenhuizen wordt de provincie Fryslân verantwoordelijk voor het ophalen van de vrijwillige bijdragen bij de betrokken bedrijven.

Met de verbreding van de sluis wordt volgend jaar begonnen. Het werk moet op z'n laatst in 2028 klaar zijn.