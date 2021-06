Wethouder noemt Smallingerland een lek schip: "Maar we zijn aan het repareren"

Als er niets verandert krijgt gemeente Smallingerland vanaf 2023 te maken met een structureel tekort van minimaal 2 miljoen euro. De gemeente zal dit jaar en in 2022 nog wel zwarte cijfers schrijven. "Toen het zakencollege begon was het schip van de gemeente lek", zegt wethouder Felix van Beek. "Maar we hebben de lekken gevonden en zijn ze aan het repareren."