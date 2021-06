Klok van de Oldehove staat tot oktober stil

De klok van de Oldehove staat al een tijdje stil. Vandaag werd bekend dat de renovatie nog wel even gaat duren. "Wij denken dat het ongeveer tot oktober duurt, we hebben wel geprobeerd om te kijken of de klok door kon blijven draaien, maar dat was niet het geval", zegt Cor Oosterhuis van de gemeente Leeuwarden. "Dus we hebben nu gezegd, we zetten de wijzers op tien voor twee, een soort smiley, dat is een traditioneel gebruik volgens de klokkenmaker."

Uurwerk gevoelig voor stof

Het uurwerk kan niet goed tegen stof en dat komt er veel vrij, nu er werkzaamheden aan de gang zijn in de toren. "Ze zijn nu om de klok heen aan het werk, daar moet ijzerwerk worden vervangen. Daardoor krijg je veel stof in die toren, daar kan het uurwerk niet tegen." Daarom kan de klok niet door blijven draaien. "Nu met het bouwstof en dat ze daar bezig zijn, lukt het ons niet om de klok draaiende te houden."

De klokken worden ook niet meer geluid. "Dat is gekoppeld aan het uurwerk zelf. Bovendien zijn de werklui vlak onder de klokken aan het werk, die zijn blij dat dat ding niet geluid wordt."