Friese fractievoorzitter wil CDA-partijcongres eerder vanwege landelijke commotie

"Het eerste wat we kunnen doen is onszelf blijven en bij de kernwaarden van de partij blijven," zegt Tjalsma. "We moeten eens goed kijken waar we als CDA staan en hoe we verder gaan. we hebben een prachtige partij met prachtige uitgangspunten. Het is jammer dat het nu zo in een ander daglicht komt door landelijke ontwikkelingen. We moeten zien hoe we weer verder kunnen."

Rapport commissie

Het memo kwam vorige week op straat te liggen. Andere CDA-afdelingen willen wachten met een congres tot het rapport van de commissie-Spies klaar is. Die commissie doet onderzoek naar de verkiezingscampagne van het CDA.

Tjalsma vindt dat er vooral een congres moet komen. "Het zou mooi zijn als we het rapport van de commissie-Spies dan ook kunnen bespreken. Zoiets hoeft echt geen maanden te duren. Als we het nu zo kunnen organiseren dat het mooi samenvalt, dan kunnen we hopelijk voor de zomer nog wat doen. Ik denk dat het wel goed is om het met elkaar eens goed uit te praten. Als dat voor de zomer kan, is het voor iedereen het beste."