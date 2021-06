Oerol viert 40-jarig jubileum met een wandeling van herinneringen

Al is Oerol dit jaar digitaal, de mensen komen wél massaal naar Terschelling toe. De boten zaten in het weekend stampvol en alle accommodaties zijn deze week volgeboekt. Het festival viert dit jaar het 40-jarig bestaan. Maar het Oerol-gevoel moet achter de computer vandaan worden beleefd. Al is er zo nu en dan een plek op Terschelling waar dat dit jaar toch kan.