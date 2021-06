Luchtballon landt in woonwijk in Joure

Ballonvaarders mogen sinds vorige week weer met passagiers vliegen of 'varen', zoals ze dat noemen. "Dat is mooi dat dat weer kan", zegt Johannes Kooistra. Hij heeft het wel gemist: "Het is een ervaring van iets wat ze maar één keer in hun leven doen, dat blijft bijzonder, elke keer weer."

Noodlanding

Kooistra vloog zondag boven Joure, toen hij vernam dat de wind veranderde: "Ik had het redelijk snel in de gaten, de wind draaide en voel bijna weg." Hij wist dat hij niet ver meer zou komen, dus zette hij de landing in. "We hebben in lange lijn in de ballon van 50 meter, die heb ik op de brug naar beneden gegooid. Mijn achtervolg-crew hebben samen de lijn samen met omstanders vastgepakt en de ballon naar het grasveld getrokken." De luchtballon is uiteindelijk op een veld tussen de huizen geland.

Voor de passagiers was het misschien wel spannend, maar Kooistra had alles onder controle: "Ik weet wat er gebeurt, ik weet wat ik ga doen, dus het is niet spannend. Toen ik bij het grasveld was, heb ik hem rustig neergezet, er was eigenlijk niets aan de hand."

Niet verleerd

Het ballonvaren is hij beslist niet verleerd, zegt Kooistra: "Ik heb het afgelopen jaar ook nog lesgegeven in ballonvaart, dus ik was het niet verleerd." De situatie had hij ook bijna niet kunnen voorkomen: "Ik had goede weersinformatie. De wind zou wel afnemen, maar het nam eerder af dan ze voorspeld hadden." Als de weersvoorspelling goed is, gaat zijn luchtballon vanavond gewoon de lucht weer in.