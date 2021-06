Steegstra en De Vries weer in actie op EK, Zeinstra nog niet

Vrijdag mochten Steegstra en De Vries al de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije doen. Het was voor Steegstra en De Vries hun debuut op het Europees kampioenschap. Nog geen week later mogen ze nu ook Rusland tegen Finland in poule B doen. De Russen verloren de eerste wedstrijd met 3-0 van België, terwijl Finland met 1-0 van Denemarken won.

Zeinstra nog niet in actie

Zeinstra moet nog altijd op zijn eerste EK-wedstrijd wachten. Hij is assistent van scheidsrechter Björn Kuipers en die is door de Europese voetbalbond UEFA nog niet aangewezen voor en duel. Twee dagen voor een wedstrijd worden de scheidsrechters bekend gemaakt door de UEFA. Het is mogelijk dat Zeinstra donderdag of vrijdag in actie zal komen.