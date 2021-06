Terrassen blijven leeg tijdens eerste wedstrijd Nederlands elftal op het EK

Lege terrassen en volle huiskamers zondagavond bij de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. Miljoenen Nederlanders keken gisteren naar het spannende duel waarin Nederland met 3-2 van Oekraïne won.

Normaal gesproken zenden cafés de wedstrijden ook uit, maar door de coronamaatregels beleef het dit keer stil op de terrassen: "Met Oranje is het normaal gesproken groot feest in de horeca, en nu zijn alle zaken leeg", zegt Ton Eijer, voorzitter van Koninklijke Horeca in Leeuwarden.

"TV en schermen mogen niet aan"

De horeca mag steeds verder open, maar er zijn nog maatregelen van kracht. "TV mag niet aan, schermen mogen niet aan en tien uur moeten we stoppen. Wij hopen dat er weer twee uurtjes bij komen en we weer uitzendingen mogen doen van het EK. Dat missen we wel in de horeca nu."

Hij vindt het jammer voor de branche: "Heel triest eigenlijk, de horeca is net weer open. We hadden gehoopt dat we met het EK wat konden verdienen, wat konden doen en de oude sfeer terug konden krijgen."