Friezen volgen Zwitsers landbouwreferendum op de voet

Maaike en Eize hebben goede afspraken kunnen maken met de boer, zegt Andela die zelf boerendochter is: "Wij hebben wel goed contact met de bollenboer. Hij houdt ook rekening met de windrichting en hij informeert ons op tijd wanneer de spuiten aan gaan. Dan kunnen we de deuren en de ramen sluiten en de was binnen halen. Eigenlijk gaat dat heel goed en dat scheelt wel in het begrip over en weer. Maar je houdt natuurlijk wel de zorgen."

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is aan regels gebonden en kortgeleden is daar in de Tweede Kamer weer over gesproken. Er zijn in Nederland verschillende burgerinitiatieven ontstaan over dit onderwerp. Bestrijdingsmiddelen worden ook gezien als een mogelijke oorzaak van de klimaatverandering en de afname van het aantal insecten wat daarmee samenhangt.

Ook de onderzoeksgroep van hoogleraar en trekvogelecoloog Theunis Piersma heeft begin dit jaar een onderzoek naar het gif op dit gebied aangekondigd.

Zwitserland

Maaike en Eize hebben met belangstelling gezien wat er in Zwitserland gebeurt. Het echtpaar heeft zich behoorlijk verdiept in de problematiek. Volgens De Vries is het ook een kwestie van tijd voordat dezelfde discussie ook hier gaat spelen: "Ik denk het wel. Dat kan haast niet anders. Het leeft hier ook! Je hoort ook van steeds meer mensen dat ze steeds vaker biologische producten gaan kopen. Dat zijn tekenen. Van alle kanten komen er geluiden dat het anders kan en dat moet wat mij betreft ook."