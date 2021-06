Aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân onder de 20

De meeste nieuwe besmettingen zijn zondag gemeld in de gemeenten De Fryske Marren (4), Súdwest-Fryslân (3), en Noardeast-Fryslân (3).

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur geen nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Ook zijn er geen nieuwe patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

Landelijke cijfers

Landleijk zijn 1066 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Zaterdag waren dat er 1265.