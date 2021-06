Duizenden euro's voor Vlielander paddenstoelen

De populairste paddenstoel was die van de Veerdam, recht tegenover Rederij Doeksen. Deze heeft in totaal 2660 euro opgeleverd. Een andere populaire wegwijzer was paddenstoel nummer 9, die eerder op het pad van de Staatsschuur stond. De meeste bedragen die zijn betaald voor de bijzondere ANWB bordjes, liggen tussen de duizend en de tweeduizend euro.

Met de opbrengst van de veiling wordt begin 2022 de Waterroute Vlieland gerealiseerd. Dat is een wandel- en fietsroute die de waterkringloop van het eiland op een interactieve manier laat zien.

Eerder werden ook de paddenstoelen van Terschelling verkocht. Dit leverde toen 30.000 euro op.