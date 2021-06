Motorrijder omgekomen bij ongeluk in Drogeham

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. De gewonde persoon is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht, daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Door onbekende oorzaak reed de 44-jarige motorrijder tegen een bestelbus en vervolgens tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden en verhoord. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, de politie doet daar onderzoek naar. De straat is een tijdlang afgesloten geweest.