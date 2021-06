Sneller herstellen na ic-opname met fysiotherapie en eiwitrijk voedsel

Het behandelplan moet daar verbetering in brengen. Het is onderdeel van een promotie-onderzoek door Lise Beumeler. Ziekenhuis MCL in Leeuwarden werkt daarvoor samen met de Campus Fryslân. Het behandelplan bestaat uit twaalf weken fysiotherapie in combinatie met eiwitrijk voedsel.

Een van de deelnemers aan het onderzoek is de 66-jarige Dixy van der Goot uit Leeuwarden. Twee jaar geleden lag ze na een ernstige infectie zeven weken op de intensive care. Samen met haar gaat verslaggever Roelof Lousma fan Omrop Fryslân terug naar de gang waar zij haar eerste schreden zette op het pad van haar herstel.