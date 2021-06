Friese CDA-leider Joosten "onaangenaam verrast" over opstappen Omtzigt

Omtzigts opstappen is een verlies voor de partij, aldus de voorzitter van het CDA Fryslân. Hij strijdt voor de burgers en tegen de onbetrouwbaarheid van de overheid. De kindertoeslagaffaire heeft aangetoond dat de overheid niet altijd betrouwbaar is en dat burgers niet rechtvaardig behandeld zijn. Dat is volgens Joosten een grote verdienste van Pieter Omtzigt.

Dat Omtzigt ook binnen zijn partij werd genegeerd en het hem niet gelukt is anderen binnen het CDA te overtuigen, is heel vervelend, zegt Joosten.

Komst onderzoek naar lek nog onduidelijk

Joosten heeft zaterdag in een vergadering met het landelijk partijbestuur besproken hoe hiermee om te gaan. De conclusie is dat de zaak schade doet aan de partij, met name het lekken van de notitie. Of er een onderzoek komt naar wie dit naar buiten heeft gebracht, weet Joosten niet. Het is wel een zaak die volgens hem "boven de markt blijft hangen".